Juventus chi entra dalla panchina non segna più | i numeri e cosa chiede Spalletti

Justcalcio.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-11-05 15:17:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: “ In una gara ci sono tantissimi momenti. Bisogna saper scegliere i momenti della partita ed essere più veloci degli altri “. E’ una delle dichiarazioni di Luciano Spalletti nel post partita di Juventus-Sporting Lisbona 1-1. Fra i vari attimi di una partita ci sono anche quelli delle sostituzioni e del loro impatto sulla partita. Ieri, al momento del cambio chiesto da Dusan Vlahovic per il piccolo fastidio al flessore, la Juve ha avuto un attimo di impasse, con Kenan Yildiz che è andato per qualche minuto a occupare la posizione di centravanti, prima che l’ingresso di Jonathan David ripristinasse la situazione tattica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

juventus chi entra dalla panchina non segna pi249 i numeri e cosa chiede spalletti

© Justcalcio.com - Juventus, chi entra dalla panchina non segna più: i numeri e cosa chiede Spalletti

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus entra panchina segnaJuventus, chi entra dalla panchina non segna più: i numeri e cosa chiede Spalletti - Bisogna saper scegliere i momenti della partita ed essere più veloci degli altri ". calciomercato.com scrive

Juventus: Vlahovic trascina e incassa l’assist di Chiellini sul rinnovo, per David altre critiche dopo l’errore - Altra prestazione da leader della Juventus per Vlahovic, prima della gara Chiellini aveva parlato del rinnovo di contratto. Da sport.virgilio.it

juventus entra panchina segnaJuventus-Sporting 1-1, le pagelle dei bianconeri: Vlahovic segna e convince, bene Thuram e Kalulu. McKennie e Locatelli da rivedere - Di Gregorio 6 – Incolpevole sul gol di Araujo, viene beffato da una deviazione di Koopmeiners sul raddoppio portoghese. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Entra Panchina Segna