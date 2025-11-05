Juventus Buffon Spalletti darà al popolo juventino garanzie

Spalletti e l’esonero dalla nazionale Buffon si è espresso in un intervista a Tuttosport sull’addio di Luciano Spalletti dalla Nazionale: “ L’unica cosa che non ha funzionato e nella quale la squadra non si è espressa bene secondo me è stata all’Europeo, fin lì c’erano state risposte buone, anche nella sfida con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Buffon “Spalletti darà al popolo juventino garanzie”

