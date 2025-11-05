Juve Sporting Oppini critico sulla fase offensiva | Se tiri in porta 10 volte e fai solo 1-1 c’è anche altro… Cosa ha scritto e c’è un riferimento anche a David

5 nov 2025

Juve Sporting, l’analisi di Oppini: 10 tiri in porta per un solo gol evidenziano un problema offensivo. L’errore di David è la prova che “c’è altro”. Un pareggio che sa di sconfitta. L’1-1 della Juventus all’ Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona, nell’esordio europeo casalingo di Luciano Spalletti, lascia l’amaro in bocca e scatena reazioni durissime. Tra queste, spicca quella dell’opinionista Oppini, che affida ai social, su X, un’analisi impietosa della prestazione e della situazione della Vecchia Signora. L’analisi di Oppini parte da un dato statistico tanto eclatante quanto frustrante: la mole di gioco prodotta e la sua sterilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

