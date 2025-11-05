Juve Sporting Lisbona per la Gazzetta è la Vecchia Signora più bella della stagione! La mano di Spalletti si vede già in due aspetti in particolare

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juve Sporting Lisbona, la Rosea elogia la prestazione bianconera: una squadra votata all’attacco e alla ricerca ossessiva del gol, i primi segnali di Spalletti sono evidenti. Un pareggio (1-1) che, in termini di classifica, serve a poco e complica maledettamente il cammino in Champions League. Eppure, la prestazione della  Juventus  contro lo  Sporting Lisbona  ha lasciato sensazioni opposte rispetto alle ultime, deludenti uscite. Come analizzato da  La Gazzetta dello Sport, quella vista ieri sera all’Allianz Stadium è stata, paradossalmente, la  «Juve più bella della stagione», una squadra trasformata dalla “cura Spalletti” in poche ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

