Juve Sporting Lisbona per la Gazzetta è la Vecchia Signora più bella della stagione! La mano di Spalletti si vede già in due aspetti in particolare
Juve Sporting Lisbona, la Rosea elogia la prestazione bianconera: una squadra votata all’attacco e alla ricerca ossessiva del gol, i primi segnali di Spalletti sono evidenti. Un pareggio (1-1) che, in termini di classifica, serve a poco e complica maledettamente il cammino in Champions League. Eppure, la prestazione della Juventus contro lo Sporting Lisbona ha lasciato sensazioni opposte rispetto alle ultime, deludenti uscite. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, quella vista ieri sera all’Allianz Stadium è stata, paradossalmente, la «Juve più bella della stagione», una squadra trasformata dalla “cura Spalletti” in poche ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
LA JUVE NON VA OLTRE AL PARI Primo "passo falso" della Juventus targata Luciano Spalletti. I bianconeri pareggiano 1-1 contro lo Sporting Lisbona e rimangono ancora a secco di vittorie dopo 4 giornate - facebook.com Vai su Facebook
Juve, ostacolo Sporting allo Stadium: Spalletti a caccia dei tre punti con Yildiz #champions #juve #sporting #yildiz - X Vai su X
Solo Vlahovic salva la Juventus: pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League - Solo Vlahovic salva la Juventus: pareggio contro lo Sporting Lisbona in Champions League “Solo Vlahovic” è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per ... Si legge su tuttojuve.com
Champions, Juve bloccata con un altro pareggio. La Gazzetta dello Sport: "Solo Vlahovic" - "Solo Vlahovic" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. Riporta tuttomercatoweb.com
La Gazzetta dello Sport: "Napoli, Conte non sfonda più" - "Solo Vlahovic" è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per aprire la sua prima pagina. Scrive tuttonapoli.net