Juve Sporting Lisbona Paolo Rossi | Gara intensissima ma ieri allo Stadium non ha funzionato questa cosa L’analisi – VIDEO

Juve Sporting Lisbona, Paolo Rossi analizza l’1-1 in Champions: la squadra ha lottato, ma serve più qualità e meno imprecisione per vincere in Europa. Un pareggio (1-1) che complica il cammino europeo, ma che al di là del risultato offre spunti di riflessione sul livello e la mentalità della  Juventus  attuale. Il giornalista  Paolo Rossi, nel suo commento post-partita, ha analizzato la sfida contro lo  Sporting Lisbona, sottolineando come il “tasso di imprecisione” della  Juve  sia un problema che deriva dalla necessità di “conquistare tutto” contro squadre di pari livello, specialmente in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

