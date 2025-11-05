Juve Sporting Lisbona la moviola dei giornali | Siebert non sufficiente Gatti rischia eccessivamente manca un cartellino rosso a quel giocatore

Juve Sporting Lisbona, la Gazzetta non promuove il fischietto tedesco: Gatti rischia subito, manca un giallo a Hjulmand che poi viene ammonito. Un pareggio (1-1) che lascia l’amaro in bocca e complica il cammino europeo della Juventus. Ma nella notte dell’Allianz Stadium, oltre ai rimpianti per le occasioni sprecate, a far discutere è anche la direzione arbitrale del tedesco Siebert. Secondo l’analisi della moviola de La Gazzetta dello Sport, la prestazione del fischietto è stata insufficiente, tanto da meritare un 5,5 in pagella. Una gestione confusionaria dei cartellini, che ha finito per penalizzare i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

