Juve-Sporting CP Spalletti in conferenza | Così ne vinceremo parecchie

Luciano Spalletti ha commentato in conferenza stampa il pareggio della sua Juventus nella sfida di Champions League contro lo Sporting CP: “Mi lascia ben sperare” Un pareggio che non aiuta per la classifica in Champions League, ma che porta rinnovate certezze e una strada chiara da seguire per le prossime settimane. Anche per questo Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa soddisfatto, ma senza voce. – Calciomercato.it (Ansa Foto) Il tecnico di Certaldo ha commentato così la sfida: “Sono soddisfatto della prestazione, perché la squadra ha dimostrato di avere voglia e di avere qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

