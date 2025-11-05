Juve Sporting così Chiara Aleati sul tifo dello Stadium | Questa cosa succede parecchie volte ciò che mi dispiace è che… – VIDEO

Juve Sporting, Chiara Aleati si è espressa così a proposito del tifo dell’Allianz Stadium in occasione della quarta partita di Champions League. Nella puntata di ieri di Ma che partita hai visto sul canale Youtube di , Chiara Aleati ha posato la lente d’ingrandimento sul tifo dell’Allianz Stadium in occasione di Juve Sporting di Champions League, terminata 1-1. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – « Quello che mi dispiace è che a un certo punto della partita si sentivano i tifosi avversari fischiare Francisco Conceicao. Ecco, io una cosa del genere in una partita di una qualsiasi squadra che gioca in casa non l’ho mai sentito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sporting, così Chiara Aleati sul tifo dello Stadium: «Questa cosa succede parecchie volte, ciò che mi dispiace è che…» – VIDEO

Approfondisci con queste news

LA JUVE NON VA OLTRE AL PARI Primo "passo falso" della Juventus targata Luciano Spalletti. I bianconeri pareggiano 1-1 contro lo Sporting Lisbona e rimangono ancora a secco di vittorie dopo 4 giornate 🇮🇹 - facebook.com Vai su Facebook

Juve, ostacolo Sporting allo Stadium: Spalletti a caccia dei tre punti con Yildiz #champions #juve #sporting #yildiz - X Vai su X

Juve Sporting, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO - gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO La Juventus di Luciano Spalletti è scesa in campo allo Stadium quest’oggi per la ... Scrive juventusnews24.com

Juventus-Milan, Tudor: "Abbiamo una chiara identità" - L'allenatore della Juventus presenta il big match casalingo contro il Milan: "Anche noi abbiamo una chiara identità: giochiamo da sei mesi nello stesso modo. Come scrive sport.sky.it