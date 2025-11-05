Juve Sporting 1-1 | Juventus in crescita la frase di Spalletti una ritrovata voglia di vincere | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi
Juve Sporting 1-1: l’analisi VIDEO di Paolo Rossi dopo il pareggio dei bianconeri nel quarto match di Champions League 202526. Un pareggio che sa di beffa, un’impresa solo sfiorata. L’esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve non porta la vittoria sperata, ma regala una prestazione d’orgoglio. Contro lo Sporting Lisbona, in una sfida cruciale per il cammino in Champions League, i bianconeri non vanno oltre l’ 1-1. Un pareggio che serve a poco per la classifica (ora 3 punti in 4 partite), ma che mostra una squadra viva e ritrovata. Alla rete iniziale di Araujo, ha risposto nel primo tempo Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
