Con 3 pareggi in quattro partite la Juventus è ai margini della zona spareggi di Champions e deve dare un'accelerata notevole nella seconda parte del maxi girone per non finire eliminata: ecco da quali fattori dipenderà la qualificazione ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, i playoff Champions dipendono da due fattori. E occhio a Mourinho...

