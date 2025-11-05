Juve i bonus sono finiti | ecco quanti punti servono per i playoff Champions

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 3 pareggi in quattro gare la squadra di Spalletti è ai margini della zona spareggi e deve dare un'accelerata notevole nella seconda parte del maxi girone per non finire eliminata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve i bonus sono finiti ecco quanti punti servono per i playoff champions

© Gazzetta.it - Juve, i bonus sono finiti: ecco quanti punti servono per i playoff Champions

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juve bonus sono finitiPagina 2 | Per la Juve bonus finiti: con la Lazio è decisiva. E Sarri ne perde un altro -  Contro l’ex solo un risultato: vincere per spegnere voci di crisi ... Lo riporta tuttosport.com

Per la Juve bonus finiti: con la Lazio è decisiva. E Sarri ne perde un altro -  Contro l’ex solo un risultato: vincere per spegnere voci di crisi ... Secondo msn.com

juve bonus sono finitiJuve, Vlahovic rinnova: il nuovo stipendio lascia tutti senza parole - Un possibile colpo di scena che cambierebbe completamente tutte le strategie in casa Juventus e non solo, perché ora per Dusan Vlahovic può finire in modo inaspettato ... Lo riporta calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Bonus Sono Finiti