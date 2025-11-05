Juve hai il tuo nuovo condottiero | cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione

Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader vero, un gol pesantissimo che tiene accese le speranze europee. Juventus e Sporting Lisbona chiudono sull’1-1, ma la notizia più importante è la rinascita di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, autore della rete che ha risposto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione

