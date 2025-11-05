Juve hai il tuo nuovo condottiero | cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader vero, un gol pesantissimo che tiene accese le speranze europee. Juventus e Sporting Lisbona chiudono sull’1-1, ma la notizia più importante è la rinascita di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, autore della rete che ha risposto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Koopmeiners torna sul suo nuovo ruolo alla #Juve
Continua a comporsi il puzzle della nuova dirigenza della Juventus. Dal 1° gennaio sarà operativo, proveniente dal Newcastle, Peter Silverstone. Sarà il nuovo Chief business officer.
Juve, Kolo Muani non si sblocca: nuovo attaccante dal Chelsea - La Juve sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso emerge adesso un nuovo nome che arriva direttamente dal Chelsea per l’attacco. Da calciomercato.it
"Giocatori si sentano una m**da. Juve cambiata, Agnelli sempre con noi". Lo sfogo di Evra per Tudor - Evra: "I giocatori dovrebbero sentirsi di me**rda" Così l'ex Juve: "Sono stato a Torino, allo stadio. Lo riporta tuttosport.com
Calciomercato Juve, Milik nuovo Arthur: ora può partire in prestito. Kolo Muani, la formula è chiara - Muani si ridurrà l’ingaggio che percepiva a Parigi, portandolo con ogni probabilità a una cifra superiore ai 5 milioni di base fissa, da allungare con dei bonus specifici. Lo riporta tuttosport.com