Juve Champions in salita | ora decisive le partite contro Bodo e Pafos

Sport.quotidiano.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 5 novembre 2025 – Tre punti in quattro partite probabilmente nessuno li avrebbe pronosticati, anche perché la rinnovata Juve di Igor Tudor sembrava aver trovato la via giusta. Si voleva chiudere e dimenticare l’era Thiago Motta, ma quel decollo tanto atteso non è arrivato e tre sconfitte in fila hanno chiuso l'avventura. Infatti c’è stato un nuovo esonero e pure Luciano Spalletti, ieri sera alla seconda partita con la Juve, non è riuscito a ottenere la prima vittoria europea della stagione. La prestazione è stata buona, con diverse chance di conquistare il match con lo Sporting Lisbona, ma non sufficiente per smuovere in maniera consistente una classifica che ora si fa dura e difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

