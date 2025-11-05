Juric strattona Lookman faccia a faccia dopo il cambio a Marsiglia | devono separarli

L'episodio accade nella ripresa della partita col Marsiglia, in occasione del cambio. L'atteggiamento del calciatore non piace al tecnico che eagisce d'impulso: lo prende per un braccio e lo affronta a muso duro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Juric strattona Lookman, faccia a faccia dopo il cambio a Marsiglia: devono separarli - L’atteggiamento del calciatore non piace al tecnico che eagisce d’impulso: lo prende per un braccio e lo affronta ... Da fanpage.it

Juric-Lookman, alta tensione: il nigeriano si allontana dalla panchina, il tecnico lo strattona - È successo durante la gara della 4ª giornata di Champions League contro il Marsiglia: decisivo l'intervento di De Roon ... Riporta msn.com

Juric amaro: “Milan dominato in lungo e in largo. Lookman uno spettacolo” - Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il pari interno dell' Atalanta contro il Milan deciso dalle reti di Ricci e Lookman. Da tuttosport.com