Si apre un nuovo scenario per la clonazione degli animali domestici defunti. Il quarterback sei volte campione del Super Bowl e attuale commentatore sportivo di Fox Sports, Tom Brady, ha annunciato che il suo cane, Junie, è un clone del suo defunto animale domestico, Lua. La dichiarazione è stata diffusa martedì attraverso un comunicato della Colossal Biosciences, società biotecnologica di cui Brady è investitore, nello stesso giorno in cui l’azienda ha reso nota l’acquisizione della compagnia di clonazione animale Viagen Pets and Equine. Colossal Biosciences, valutata circa 10 miliardi di dollari, si occupa di ingegneria genetica e clonazione, con l’obiettivo di studiare e potenzialmente “invertire” l’estinzione di alcune specie animali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Junie è un clone del mio cane defunto Lua, è bastato un semplice prelievo di sangue prima che morisse”: la rivelazione choc di Tom Brady