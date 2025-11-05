Julio Baptista sulle telecronache di Zampa | Si è preso gioco di me

In un'estratto dell'intervista a Julio Baptista (guarda qui l'intervista), il brasiliano si è soffermato sulle celebri telecronache della Roma di Carlo Zampa, in cui il giornalista spesso con veemenza sottolineava la sua presunta "inadeguatezza" in campo con i giallorossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Julio Baptista e la telecronaca offensiva su di lui alla Roma: “Gente che voleva diventare famosa” - Roma, Julio Baptista ha parole al veleno per chi lo sbeffeggiò in telecronaca col celebre "vattene via" ... Come scrive fanpage.it

