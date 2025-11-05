Jorge Coulon | | Eravamo esuli Bologna ci amava
Quando, era il 1973, le loro vite cambiarono per sempre, gli Inti-Illimani erano solo dei di ragazzi innamorati della musica tradizionale del loro paese, il Cile. Non avrebbero mai immaginato di diventare il simbolo della testimonianza civile contro la dittatura. Come quella che il colpo di stato di Pinochet impose nella loro terra, dove adesso sono tornati a vivere. Il gruppo, del quale fanno parte i componenti originali, i fratelli Jorge e Marcelo Coulon, si esibirà venerdì, 7 novembre, alle 21 al Teatro Celebrazioni di via Saragozza. Per l’occasione saranno accompagnati dal cantautore Giulio Wilson e dallo scrittore Federico Bonadonna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
