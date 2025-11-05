John McGinn firma un nuovo contratto con l’Aston Villa

2025-11-05 14:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il capitano dell’Aston Villa John McGinn ha firmato un nuovo contratto che lo lega al club fino al 2028. Il centrocampista scozzese è arrivato al Villa dall’Hibernian nel 2018 e ha svolto un ruolo chiave nell’ascesa del club dal campionato alla Champions League. L’Aston Villa è lieta di annunciare che il capitano del club, John McGinn, ha firmato un nuovo contratto con il club. — Aston Villa (@AVFCOfficial) 5 novembre 2025 Ha firmato un contratto quadriennale nel 2023, ma i nuovi termini significano che rimarrà al club del West Midlands per altri 12 mesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com