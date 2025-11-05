Joe Bastianich a Radio2 Stai Serena | Mamdani? Speriamo che faccia il meglio per la città

ROMA – Ospite oggi a Radio2 Stai Serena condotto da Serena Bortone e con Massimo Cervelli, Joe Bastianich, a teatro con lo spettacolo sulla sua vita “Money – Il bilancio di una vita”. A proposito dell’elezione del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani, Bastianich, cresciuto nella Grande Mela, ha commentato: “Io ho votato, ora devo digerire un po’ la situazione. Io sono per l’uguaglianza e la giustizia, anche se ci sono tante cose su cui non sono d’accordo, speriamo che faccia il meglio per la città”. “Io sono cresciuto a New York negli anni ’70 e ‘80, quando c’era la musica, c’erano gli artisti, la diversità culturale, ora è cambiata tantissimo ed è diventata una città solo per i ricchi, e questo non va bene”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

