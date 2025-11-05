jesi domani al moriconi india in concert a night with sarangi

Jesi (Ancona), 5 novembre 2025- Domani (ore 21) il Teatro Studio Moriconi di Jesi ospiterà il concerto di musica classica tradizionale Indiana “India in concert, a night with sarangi” con il prestigioso maestro di sarangi Pandit Sangeet Mishra coadiuvato da Manish Madankar ai tabla e Fabio Pierdominici (l'unico allievo italiano del Maestro Mishra) alla sarangi, strumento ad archi titpico di questa cultura. La musica tradizionale dell'India del Nord si caratterizza per la sua improvvisazione sapiente e per il virtuosismo dei suoi interpreti e, in tale maniera, è sopravvissuta intatta nei secoli senza invecchiare e perdere la sua raffinatezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

