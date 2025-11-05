Jesi domani al Moriconi India in concert a night with sarangi
Jesi (Ancona), 5 novembre 2025- Domani (ore 21) il Teatro Studio Moriconi di Jesi ospiterà il concerto di musica classica tradizionale Indiana “India in concert, a night with sarangi” con il prestigioso maestro di sarangi Pandit Sangeet Mishra coadiuvato da Manish Madankar ai tabla e Fabio Pierdominici (l'unico allievo italiano del Maestro Mishra) alla sarangi, strumento ad archi titpico di questa cultura. La musica tradizionale dell'India del Nord si caratterizza per la sua improvvisazione sapiente e per il virtuosismo dei suoi interpreti e, in tale maniera, è sopravvissuta intatta nei secoli senza invecchiare e perdere la sua raffinatezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Vi aspettiamo domani, mercoledì 29 al Palazzo dei convegni a #jesi alle ore 17.30. - facebook.com Vai su Facebook
L'arte del sarangi risuona a Jesi con Pandit Sangeet Mishr - Il 6 novembre alle 21 il Teatro Studio Moriconi di Jesi (Ancona) ospita il maestro di sarangi Pandit Sangeet Mishra in "India in concert, a night with sarangi", concerto di musica tradizionale ... Riporta ansa.it
Jesi dedica un parco a Valeria Moriconi a 20 anni scomparsa - A 20 anni dalla scomparsa, la città natale di Valeria Moriconi, Jesi (Ancona) dedica alla grande attrice uno dei suoi parchi più estesi, il Parco del Ventaglio. Si legge su ansa.it
Valeria Moriconi nelle foto di Le Pera, ricordo per immagini a 20 anni dalla scomparsa - Ricordare i venti anni dalla scomparsa di Valeria Moriconi, un omaggio alla memoria di una delle attrici a tutto tondo fra le più amate sulle scene di mezzo mondo. Da corriereadriatico.it