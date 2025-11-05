Jennifer Lawrence e Emma Stone girano il loro primo film insieme!

Jennifer Lawrence e Emma Stone stanno girando il loro primo film insieme. Sebbene le due star non abbiano mai recitato insieme sullo schermo, hanno avuto percorsi di carriera molto simili. Questo include entrambe le star che hanno ottenuto ruoli di successo in titoli young adult (per Lawrence, i film di Hunger Games, per Stone, Easy A ) e hanno vinto un Oscar (Lawrence ne ha vinto uno per Il lato positivo e la Stone ne ha vinti due, per La La Land e Povere Creature ). Il 5 novembre, Jennifer Lawrence è stata ospite del nuovo episodio del podcast Las Culturistas con Matt Rogers e Bowen Yang. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

