L'iconico personaggio dei Muppet sarà protagonista sul grande schermo grazie a un nuovo progetto prodotto dalle due attrici premio Oscar. Jennifer Lawrence ha svelato che collaborerà con la sua amica Emma Stone per realizzare un film su un personaggio davvero iconico: Miss Piggy. L'attrice ha annunciato a sorpresa lo sviluppo del lungometraggio durante un'intervista rilasciata al podcast Las Culturistas di Bowen Yang e Matt Rogers. L'annuncio di Jennifer Lawrence La protagonista di Die My Love, il film con star Robert Pattinson che sta promuovendo in queste settimane, ha dichiarato: "Non so se posso annunciarlo, ma semplicemente lo farò. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jennifer Lawrence annuncia a sorpresa: "Produrrò con Emma Stone un film su Miss Piggy!"