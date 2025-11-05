Jazz & sour da Semm | il jazz in vetrina

Bolognatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo modo di vivere il festival, tra jazz e contaminazioni. Dal 9 ottobre al 16 novembre torna il Bologna Jazz Festival e, per la prima volta, SEMM entra ufficialmente nel calendario con “Jazz &Sour – Dj Set in Vetrina solo su vinile”: tre appuntamenti curati dal collettivo di Semm; Matteo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

