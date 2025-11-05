Jasmine Paolini amara dopo l’eliminazione alle WTA Finals | Ce l’ho messa tutta ma mi mancava reattività

Jasmine Paolini chiude mestamente il suo cammino nelle WTA Finals di Riad. La tennista azzurra, infatti, è stata colpita da un attacco influenzale nei giorni scorsi che l’ha pesantemente condizionata nel suo cammino. Le sconfitte in due set contro Aryna Sabalenka e Coco Gauff la estromettono dalla corsa matematicamente, ancor prima del terzo match contro Jessica Pegula. Che le condizioni fisiche non fossero le migliori lo conferma la stessa tennista toscana: “Sono stati giorni difficili. Ci ho provato ma mi mancava reattività e facevo fatica. Potevo fare di meglio sicuramente ma faticavo a trovare la palla. 🔗 Leggi su Oasport.it

