Jashari Juve clamoroso retroscena di mercato | Giuntoli aveva praticamente bloccato il suo arrivo a Torino! Rivelazione sul mediano del Milan

Juventusnews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jashari Juve, il centrocampista era a un passo: l’ex DS Giuntoli aveva chiuso la trattativa, l’arrivo della nuova dirigenza ha interrotto i piani. Una trattativa che era arrivata alle battute finali, un’occasione di  calciomercato Juve  che si è spenta per un imprevisto interno. Emerge un significativo retroscena che riguarda Jashari, il centrocampista che oggi milita nel Milan. Secondo l’esperto di mercato  Matteo Moretto, la  Juventus  era andata vicinissima ad assicurarsi il giocatore, con la trattativa che è naufragata solo a causa del cambio ai vertici dirigenziali. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Jashari Juve: il piano Tonali-Jashari di Giuntoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

