Jannik Sinner su Topolino | il campione è in versione paperopolese per le Atp Finals 2025

Jannik Sinner è già arrivato a Torino per le Atp Finals 2025 e la Sinnermania è tornata a dilagare nella città della Mole dove un anno fa il campione azzurro ha vinto il primo titolo Atp in Italia trionfando alle Atp Finals 2024 per la prima volta in carriera.Anche Topolino in occasione delle Atp. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Conto alla rovescia a Torino per l’inizio delle Atp Finals che anche quest’anno, per l’ultima volta, si tengono nel capoluogo piemontese. La città è in fermento per l’evento che si svolge dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena. Jannik Sinner oggi è atteso in camp - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner è a Torino: il numero 1 del mondo proverà a difendere il titolo delle ATP Finals vinto lo scorso anno! - X Vai su X

Topolino celebra le Atp Finals di Torino: Quacknik Sinner scende in campo con Peperinik - 650 in edicola il 5 novembre, una appassionante avventura a fumetti dedicata al torneo in programma dal 9 al 16 novembre ... Segnala torino.corriere.it

Topolino celebra le ATP Finals: torna Quacknik Spinner, il Jannik Sinner “paperizzato” - ATP Finals 2025 a Torino: su Topolino 3650 debutta “Paperinik e le distrazioni finalistiche” con Quacknik Spinner, alter ego di Jannik Sinner. Secondo mentelocale.it

Jannik Sinner si allenerà da oggi a Torino: inizia la preparazione per confermare il titolo e lottare per il n.1 del mondo - Dopo aver vinto nelle ultime due settimane i tornei di Vienna e di Parigi, l'altoatesino ha ... oasport.it scrive