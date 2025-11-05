Jannik Sinner si allenerà da oggi a Torino | inizia la preparazione per confermare il titolo e lottare per il n1 del mondo
Jannik Sinner è pronto per l’ultima sfida di questo 2025. Dopo aver vinto nelle ultime due settimane i tornei di Vienna e di Parigi, l’altoatesino ha potuto festeggiare il ritorno in vetta alla classifica mondiale e arrivare a Torino con grande fiducia. Un primato a tempo per via dei meccanismi della classifica mondiale. L’azzurro dovrà confermarsi campione, possibilmente prevalere in tutti gli incontri e considerare quello che farà il suo rivale, Carlos Alcaraz, per ambire al n.1 del mondo a fine anno. Jannik, accolto da un bagno di folla, ieri ha effettuato un controllo di routine al JMedical, il centro medico della Juventus in cui spesso ha verificato il suo status fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Conto alla rovescia a Torino per l’inizio delle Atp Finals che anche quest’anno, per l’ultima volta, si tengono nel capoluogo piemontese. La città è in fermento per l’evento che si svolge dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena. Jannik Sinner oggi è atteso in camp - facebook.com Vai su Facebook
Jannik Sinner è a Torino: il numero 1 del mondo proverà a difendere il titolo delle ATP Finals vinto lo scorso anno! - X Vai su X
Jannik Sinner: “Ho imparato tante cose questa settimana, a Torino voglio essere pronto” - L'ha dimostrato ancora una volta il tennista altoatesino ieri nella finale del Masters1000 di ... Lo riporta oasport.it
Jannik Sinner è tornato al primo posto della classifica mondiale dei tennisti - Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Parigi, tornando così al primo posto della classifica mondiale del tennis maschile. Segnala ilpost.it
Jannik Sinner sorpassa Alcaraz e torna nº 1 del mondo, ma solo per una settimana: l'azzurro sarà re a fine 2025 se... - Con il trionfo al Masters 1000 di Parigi Jannik Sinner si riprende la vetta del ranking ai danni di Carlos Alcaraz: l'azzurro sarà n° 1 solo nella sett ... Scrive eurosport.it