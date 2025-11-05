Jannik Sinner si allenerà da oggi a Torino | inizia la preparazione per confermare il titolo e lottare per il n1 del mondo

Jannik Sinner è pronto per l’ultima sfida di questo 2025. Dopo aver vinto nelle ultime due settimane i tornei di Vienna e di Parigi, l’altoatesino ha potuto festeggiare il ritorno in vetta alla classifica mondiale e arrivare a Torino con grande fiducia. Un primato a tempo per via dei meccanismi della classifica mondiale. L’azzurro dovrà confermarsi campione, possibilmente prevalere in tutti gli incontri e considerare quello che farà il suo rivale, Carlos Alcaraz, per ambire al n.1 del mondo a fine anno. Jannik, accolto da un bagno di folla, ieri ha effettuato un controllo di routine al JMedical, il centro medico della Juventus in cui spesso ha verificato il suo status fisico. 🔗 Leggi su Oasport.it

