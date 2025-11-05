Jannik Sinner schiaffo ai criticoni | Che Paese è l' Italia
Jannik Sinner si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non dimentica di lanciare una frecciata a chi in questo periodo lo ha criticato. "Wimbledon? Alzare questo titolo a me ha cambiato un po', perché Wimbledon è sempre stato e rimarrà sempre il torneo del tennis, secondo me. Sono contento di portare questo trofeo anche in Italia, perché l'Italia è un paese che a me dà veramente tanto, come è stata anche la Coppa Davis, che abbiamo vinto due volte di fila. Ecco, ci sono alcuni tornei che fanno bene a essere di nuovo in Italia e sono molto contento di dare il mio contributo". In un'intervista a Sky Sport l'altoatesino torna sul ko al Roland Garros. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
