Un’occasione per mettere i punti sulle i. Nella giornata di ieri, Jannik Sinner ha fatto visita al centro Oncologico di Candiolo, nella promozione insieme a Intesa San Paolo del progetto “ Un ace per la ricerca “, volto a raccogliere fondi per nuovi macchinari grazie a ogni ace messo a segno dai protagonisti delle ATP Finals. Il pusterese, infatti, è arrivato a Torino con anticipo (lunedì sera) e si prepara all’ultimo impegno della propria stagione, con la voglia di confermare il titolo dell’anno scorso e lottare con lo spagnolo Carlos Alcaraz per il primato in classifica mondiale. Ultimo torneo per Jannik, vista la sua rinuncia alla Final Eight di Coppa Davis, prevista dal 18 al 23 novembre a Bologna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner risponde ai critici: “Sono orgoglioso di essere italiano, non sarò in Coppa Davis perché…”