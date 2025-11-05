Jannik Sinner in versione papero su Topolino | escono due numeri da collezione per le Atp Finals a Torino
Jannik Sinner è già arrivato a Torino e la Sinnermania è tornata a dilagare nella città della Mole dove un anno fa il campione azzurro ha vinto il primo titolo Atp in Italia trionfando all'Inalpi Arena alle Atp Finals per la prima volta in carriera.Anche Topolino in occasione delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
