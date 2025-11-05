Jannik Sinner in versione papero su Topolino | escono due numeri da collezione per le Atp Finals a Torino

Torinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner è già arrivato a Torino e la Sinnermania è tornata a dilagare nella città della Mole dove un anno fa il campione azzurro ha vinto il primo titolo Atp in Italia trionfando all'Inalpi Arena alle Atp Finals per la prima volta in carriera.Anche Topolino in occasione delle Atp Finals. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

jannik sinner versione paperoTopolino celebra le ATP Finals: torna Quacknik Spinner, il Jannik Sinner “paperizzato” - ATP Finals 2025 a Torino: su Topolino 3650 debutta “Paperinik e le distrazioni finalistiche” con Quacknik Spinner, alter ego di Jannik Sinner. Riporta mentelocale.it

Sinner, statua di Jannik in versione guerriero: l'omaggio del Masters 1000 di Shanghai per l'azzurro - Jannik Sinner è sbarcato in Cina ed è pronto a debuttare nel Masters 1000 di Shanghai, a pochi giorni dal trionfo nell'Atp 500 di Pechino. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Versione Papero