James Dyson Award 2025 | vince l’Italia con OnCue tastiera per il Parkinson Premiato anche WaterSense per l’acqua pulita

Il James Dyson Award 2025, concorso internazionale dedicato ai giovani inventori, ha annunciato i suoi due vincitori globali: OnCue, tastiera intelligente progettata per aiutare le persone affette da Parkinson, e WaterSense, dispositivo per il monitoraggio autonomo della qualità dell’acqua. Entrambi i progetti ricevono un premio di 36.000 euro e rappresentano due frontiere complementari dell’innovazione: la salute e l’ambiente. OnCue, la tastiera che dà voce a chi ha il Parkinson. L’italiana Alessandra Galli, product designer laureata alla Delft University of Technology nei Paesi Bassi, è la vincitrice nella categoria medica. 🔗 Leggi su Panorama.it

