James Dyson Award 2025 premiata anche una designer italiana

Wired.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandra Galli ha firmato OnCue, una tastiera smart per aiutare le persone affette da morbo di Parkinson. 🔗 Leggi su Wired.it

