Italia ventre molle degli hacker Il 10% degli attacchi mondiali colpisce l’Italia
Italia nel mirino dei pirati informatici. Quest’anno, il 10% degli attacchi ha colpito il nostro Paese, in particolare il settore della difesa. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
