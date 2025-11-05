Italia scontro frontale in galleria | auto distrutte dramma totale Traffico in tilt

Thesocialpost.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rombo improvviso, la lamiera che si contorce, il frastuono sordo e l’aria satura di tensione: un incubo di lamiere e vetri infranti si è materializzato nel buio artificiale di un tunnel. Erano circa le 13,00 quando tre vetture sono entrate in collisione in un frontale violento, trasformando la routine del mercoledì pomeriggio in un’emergenza. I veicoli, immobilizzati, ostruivano completamente il passaggio, costringendo i soccorritori ad agire con prontezza. Due persone sono rimaste ferite, la loro vita appesa all’efficacia delle prime cure, mentre l’intera circolazione si è fermata in attesa che la normalità potesse essere ripristinata in quel tratto cruciale di strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia scontro frontale in galleria auto distrutte dramma totale traffico in tilt

© Thesocialpost.it - Italia, scontro frontale in galleria: auto distrutte, dramma totale. Traffico in tilt

Scopri altri approfondimenti

italia scontro frontale galleriaGallerie, è scontro aperto: "In città per fare cultura ci vuole più competenza" - Attacco frontale del presidente Palermo al sindaco e agli uffici comunali . msn.com scrive

italia scontro frontale galleriaIncidente frontale in galleria a Sulzano: muore Daniela Bratelli, 45 anni. Diversi feriti, uno gravissimo - Tra le lamiere anche due minorenni di 13 e 14 anni e due uomini di 37 e 40  anni. Scrive msn.com

italia scontro frontale galleriaFrontale tra due auto nella galleria Pianzole: ferite 6 persone, morta una donna di 45 anni - Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto nella galleria Pianzole a Sulzano (Brescia) ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Scontro Frontale Galleria