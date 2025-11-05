Italia scontro frontale in galleria | auto distrutte dramma totale Traffico in tilt

Il rombo improvviso, la lamiera che si contorce, il frastuono sordo e l’aria satura di tensione: un incubo di lamiere e vetri infranti si è materializzato nel buio artificiale di un tunnel. Erano circa le 13,00 quando tre vetture sono entrate in collisione in un frontale violento, trasformando la routine del mercoledì pomeriggio in un’emergenza. I veicoli, immobilizzati, ostruivano completamente il passaggio, costringendo i soccorritori ad agire con prontezza. Due persone sono rimaste ferite, la loro vita appesa all’efficacia delle prime cure, mentre l’intera circolazione si è fermata in attesa che la normalità potesse essere ripristinata in quel tratto cruciale di strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

