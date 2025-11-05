Italia pronta alla guerra arrivano 21 carri armati La richiesta di Crosetto
Nel giorno della Giornata delle Forze Armate, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato le nuove priorità del suo dicastero, sottolineando l’urgenza di potenziare l’organico militare e aggiornare la normativa che ne regola la struttura. “La legge 244 dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto. Il personale va aumentato e servono garanzie a tutela del personale”, ha dichiarato Crosetto durante il suo intervento presso il Comando Operativo di Vertice Interforze. Parallelamente al dibattito politico, il settore della Difesa continua a investire in programmi di ammodernamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pronta a fare tappa in Italia con il suo tour mondiale, la cantante è ufficialmente tornata, e i suoi look fluidi sono perfetti per l'autunno. Dal numero "The Vision Issue" di Cosmopolitan ora in edicola - facebook.com Vai su Facebook
La nostra è la forza della serietà, pronta ad accogliere chi crede nei nostri ideali e vuole fare una politica concreta per aiutare le famiglie italiane. - X Vai su X
Italia pronta alla guerra, arrivano 21 carri armati. La richiesta di Crosetto - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia la necessità di aumentare il personale militare, intanto si investe su nuovi corazzati ... Riporta quifinanza.it
Guerra in Ucraina, Crosetto: "L'Italia non è pronta a difendersi da un attacco" - "Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione, lo dico da più tempo. Riporta tg24.sky.it
Guerra Ucraina, Crosetto: Italia non è pronta a difendersi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it