Italia pronta alla guerra arrivano 21 carri armati La richiesta di Crosetto

Quifinanza.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno della Giornata delle Forze Armate, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato le nuove priorità del suo dicastero, sottolineando l’urgenza di potenziare l’organico militare e aggiornare la normativa che ne regola la struttura. “La legge 244 dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto. Il personale va aumentato e servono garanzie a tutela del personale”, ha dichiarato Crosetto durante il suo intervento presso il Comando Operativo di Vertice Interforze. Parallelamente al dibattito politico, il settore della Difesa continua a investire in programmi di ammodernamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

italia pronta alla guerra arrivano 21 carri armati la richiesta di crosetto

© Quifinanza.it - Italia pronta alla guerra, arrivano 21 carri armati. La richiesta di Crosetto

Leggi anche questi approfondimenti

italia pronta guerra arrivanoItalia pronta alla guerra, arrivano 21 carri armati. La richiesta di Crosetto - Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia la necessità di aumentare il personale militare, intanto si investe su nuovi corazzati ... Riporta quifinanza.it

Guerra in Ucraina, Crosetto: "L'Italia non è pronta a difendersi da un attacco" - "Non siamo pronti né ad un attacco russo né ad un attacco di un'altra nazione, lo dico da più tempo. Riporta tg24.sky.it

Guerra Ucraina, Crosetto: Italia non è pronta a difendersi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Si legge su video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Pronta Guerra Arrivano