italia pronta alla guerra arrivano 21 carri armati la richiesta di crosetto

Nel giorno della Giornata delle Forze Armate, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha delineato le nuove priorità del suo dicastero, sottolineando l’urgenza di potenziare l’organico militare e aggiornare la normativa che ne regola la struttura. “La legge 244 dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui è nata è morto. Il personale va aumentato e servono garanzie a tutela del personale”, ha dichiarato Crosetto durante il suo intervento presso il Comando Operativo di Vertice Interforze. Parallelamente al dibattito politico, il settore della Difesa continua a investire in programmi di ammodernamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

