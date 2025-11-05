Istruzione bambini e sociale | al via il Premio Minerva

Nasce il Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “Il mondo ai piccoli”. Istruzione, cultura, attenzione ai bambini e al sociale: nasce il Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “Il mondo ai piccoli” . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Istruzione, bambini e sociale: al via il Premio Minerva

Argomenti simili trattati di recente

Il ministro dell'Istruzione ha inaugurato quattro nuovi istituti lanciando un messaggio ai bambini e alle famiglie: «Il merito non esiste senza impegno». - facebook.com Vai su Facebook

Istruzione, attenzione ai bambini e al sociale: al via il “Premio Minerva” - Istruzione, cultura, attenzione ai bambini e al sociale: nasce il Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido ... napolivillage.com scrive

Istruzione: Fondazione Jannik Sinner e Global Partnership for Education, al via una partnership triennale a sostegno dei bambini di tutto il mondo - La Fondazione Jannik Sinner e Global Partnership for Education (Gpe) hanno annunciato oggi una partnership triennale volta ad ampliare le opportunità di istruzione per i bambini di tutto il mondo. Secondo agensir.it

Bambini con disabilità in Camerun, al via la campagna «Tutti Uguali» per garantire cure e inclusione - Nel mondo più di 100 milioni di bambini sono disabili e rappresentano uno dei gruppi più emarginati ed esclusi di molte società. corriere.it scrive