Istruzione attenzione ai bambini e al sociale | al via il Premio Minerva

Ildenaro.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Istruzione, cultura, attenzione ai bambini e al sociale: nasce il  Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “ Il mondo ai piccoli ” e che vuole celebrare il merito, l’impegno, la dedizione e l’eccellenza rivolta ai più piccoli, promuovendo il valore e ispirando il futuro con un percorso di crescita ed emozioni. La cerimonia di premiazione si svolgerà  Venerdì 14 novembre  (ore 19,30) presso la Sala Archimede di  Città della Scienza. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma  Venerdì 7 novembre  (ore 10,30)  all’Ordine giornalisti della Campania  in via Partenope 5 a Napoli, e nel corso della quale saranno resi noti i nomi dei vincitori del Premio, parteciperanno  Valentina Ercolino Perillo  (Il mondo ai piccoli),  Benedetta Valanzano  (attrice di teatro e cinema),  Enzo Agliardi  (giornalista) e il dj  MirkoSemp  ( Mirko semprevivo). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

