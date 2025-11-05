Istruzione attenzione ai bambini e al sociale | al via il Premio Minerva

Istruzione, cultura, attenzione ai bambini e al sociale: nasce il Premio Minerva, iniziativa lanciata in occasione dei 15 anni di attività dell’asilo nido autorizzato e scuola dell’infanzia paritaria “ Il mondo ai piccoli ” e che vuole celebrare il merito, l’impegno, la dedizione e l’eccellenza rivolta ai più piccoli, promuovendo il valore e ispirando il futuro con un percorso di crescita ed emozioni. La cerimonia di premiazione si svolgerà Venerdì 14 novembre (ore 19,30) presso la Sala Archimede di Città della Scienza. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma Venerdì 7 novembre (ore 10,30) all’Ordine giornalisti della Campania in via Partenope 5 a Napoli, e nel corso della quale saranno resi noti i nomi dei vincitori del Premio, parteciperanno Valentina Ercolino Perillo (Il mondo ai piccoli), Benedetta Valanzano (attrice di teatro e cinema), Enzo Agliardi (giornalista) e il dj MirkoSemp ( Mirko semprevivo). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

