Israele | Ultimo corpo restituito è dell’ostaggio americano Itay Chen

(Adnkronos) – Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno confermato l’identificazione del corpo dell’ostaggio restituito martedì da Hamas. Si tratta del soldato Itay Chen, cittadino israeliano e statunitense, rapito dai militanti palestinesi durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. Chen, all’epoca del rapimento 19enne, era l’ultimo ostaggio ucciso rimasto nella Striscia di Gaza con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele: “Ultimo corpo restituito è dell’ostaggio americano Itay Chen”

