Israele Provocazione dei coloni
Provocazioni, violenze e tentativi di pace. È questa la sintesi che si potrebbe trarre dalla giornata di ieri. Mentre Hamas ha restituito il corpo di uno degli ultimi ostaggi dispersi nella Striscia – si tratterebbe di un soldato dello Stato ebraico ritrovato durante gli scavi nel quartiere di Shejaiya di Gaza City –, centinaia di coloni israeliani hanno preso d’assalto il complesso della moschea di Al-Aqsa. Secondo il governatorato di Gerusalemme, infatti, 465 coloni hanno effettuato visite guidate provocatorie e celebrato rituali talmudici, nel sito sottoposto al controllo delle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
