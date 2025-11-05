Israele | Il corpo restituito è dell' ostaggio americano Itay Chen | I coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bara era stata consegnata da Hamas alla Croce Rossa. Gli Stati Uniti premono su Tel Aviv per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas e propongono una forza internazionale nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

israele corpo restituito 232Israele, 'corpo restituito &#232; ostaggio americano Itay Chen' - L'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che a seguito del processo di identificazione medico- Da ansa.it

israele corpo restituito 232Israele ha ricevuto un altro corpo attribuito a un ostaggio - Martedì sera il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha consegnato all’esercito israeliano un altro corpo attribuito a un ostaggio che aveva ricevuto poco prima da Hamas, nella Striscia di ... Lo riporta ilpost.it

Hamas ha restituito a Israele il corpo di uno degli ostaggi morti - Venerdì Hamas ha restituito a Israele il corpo di una delle persone che erano state prese in ostaggio dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, e che sono morte nella Striscia di Gaza. Segnala ilpost.it

