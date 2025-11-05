Israele | Il corpo restituito è dell' ostaggio americano Itay Chen | I coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

La bara era stata consegnata da Hamas alla Croce Rossa. Gli Stati Uniti premono su Tel Aviv per il passaggio sicuro di 200 militanti di Hamas e propongono una forza internazionale nella Striscia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele: "Il corpo restituito è dell'ostaggio americano Itay Chen" | I coloni assaltano la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme

