Israele ha ricevuto a Gaza bara con il corpo di un ostaggio a dirlo l' ufficio di Netanyahu

Israele ha ricevuto la salma di un ostaggio dalla Croce Rossa a Gaza. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, precisando che la bara, consegnata ai militari e ai servizi di sicurezza interna che si trovano nella Striscia, sarà "trasferita in Israele, dove ricevere una cerimonia militare" prima del trasferimento della salma nell'istituto medico legale per le procedure di identificazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele ha ricevuto a Gaza bara con il corpo di un ostaggio, a dirlo l'ufficio di Netanyahu

Altri contenuti sullo stesso argomento

Israele ha ricevuto un altro corpo attribuito a un ostaggio - X Vai su X

Israele ha ricevuto i resti di tre ostaggi, mentre da Erez sono arrivati a Gaza trenta corpi palestinesi «in gran parte solo ossa», come denuncia il ministero della Sanità. Dal 26 ottobre sono stati restituiti 255 cadaveri, ma solo 75 hanno un nome, 120 già sepolti i - facebook.com Vai su Facebook

Israele ha ricevuto a Gaza bara con il corpo di un ostaggio, a dirlo l'ufficio di Netanyahu - Lo rende noto un comunicato dell'ufficio del premier israeliano Benjamin ... Da iltempo.it

Israele ha ricevuto un altro corpo attribuito a un ostaggio - Martedì sera il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha consegnato all’esercito israeliano un altro corpo attribuito a un ostaggio che aveva ricevuto poco prima da Hamas, nella Striscia di ... Lo riporta ilpost.it

Israele: "Corpo restituito a Gaza è dell'ostaggio americano Itay Chen". LIVE - L'Istituto nazionale di Medicina Legale israeliano ha confermato che i tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ... Scrive tg24.sky.it