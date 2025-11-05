Israele ex capo Mossad Cohen ammette | Tel Aviv installò rete globale di spionaggio nei dispositivi di persone in tutto il mondo - VIDEO

Yossi Cohen rivela un sistema mondiale di apparecchi “manipolati” per spiare e sabotare. Panetta: “È terrorismo di Stato su scala globale” L'ex capo del Mossad Yossi Coehn ha ammesso in un'intervista l'esistenza di una rete globale di spionaggio e sabotaggio in tutto il mondo. Gli 007 di Tel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, ex capo Mossad Cohen ammette: "Tel Aviv installò rete globale di spionaggio nei dispositivi di persone in tutto il mondo" - VIDEO

