Ispace dalla Terra alla Luna con i satelliti di Telespazio

Siglata una collaborazione per capire come l’azienda giapponese potrebbe supportare il programma europeo “Moonlight”, che garantirà comunicazione e navigazione alle attività lunari. Ne abbiamo parlato con il ceo Julien Lamamy. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Ispace, dalla Terra alla Luna con i satelliti di Telespazio

