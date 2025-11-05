Un uomo di trentacinque anni ha investito con la propria automobile alcune persone, ferendone dieci; quattro di loro sono gravi. È successo sull’isola di Oléron, una destinazione turistica molto frequentata sulla costa atlantica della Francia. L’autore del folle gesto ha provato a fuggire e ha tentato di dare fuoco al proprio veicolo, ma è stato arrestato. Gli agenti di polizia hanno rinvenuto all’interno del mezzo delle bombole di gas. Il magistrato che ha convalidato l’arresto ha confermato l’intenzionalità dietro le azioni dell’uomo, che ha deliberatamente preso di mira pedoni e ciclisti. Ha anche aggiunto che il movente non è confermato, ma che l’uomo avrebbe urlato «Allah akbar» al momento dell’arresto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Isola di Oléron, Francia: un uomo ha investito con l’auto diverse persone, ferendone dieci