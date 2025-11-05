Isola delle Femmine | Dionisi conferma la ricandidatura con il sindaco Nevoloso
Vincenzo Dionisi, assessore al turismo e allo spettacolo del comune di Isola delle Femmine, annuncia la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative nella squadra del sindaco uscente Orazio Nevoloso, confermando così la volontà di dare continuità al percorso amministrativo avviato nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
