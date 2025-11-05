Isola dei Famosi Veronica Gentili fa il bis

Sebbene gli ascolti deludenti, Veronica Gentili è stata confermata come conduttrice dell'Isola dei Famosi che quindi tornerà anche nel 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Isola dei Famosi, Veronica Gentili fa il bis

