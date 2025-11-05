Isola dei Famosi debutta in anticipo | la data e chi conduce
L’Isola dei Famosi potrebbe tornare prima del solito. Negli ultimi anni il reality è andato in onda tra fine primavera e inizio estate, ma per il 2026 la collocazione cambierebbe. A Mediaset si sta ragionando su un inizio invernale e la rotazione dei reality includerebbe anche il GF Vip, che arriverebbe dopo il Festival di Sanremo. Sulla conduzione, tutto porta a un nome. Ecco cosa sappiamo su data, palinsesto e motivazioni di questa scelta. Isola dei Famosi, la novità principale: partenza a inizio anno. La prima grande novità riguarda il calendario. L’Isola dei Famosi non attenderebbe più la bella stagione: la messa in onda sarebbe prevista nei primi mesi del 2026, con una finestra che guarda a gennaio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Argomenti simili trattati di recente
Isola dei Famosi, la scelta di Pier Silvio Berlusconi spiazza tutti: ecco chi guiderà l’edizione 2026 - Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva la prima conferma sul futuro del reality di Canale 5. Riporta libero.it
Isola dei Famosi prima del GF Vip: Mediaset cambia i piani e riorganizza la stagione dei reality - Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la rete avrebbe deciso di scaglionare le messa in onda dei reality più forti — Grande Fratello, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip — in modo da offrire ... Scrive comingsoon.it
Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, calendario stravolto: Pier Silvio cambia tutto per salvare i suoi reality - Cambiamenti in corso d’opera nella rete del Biscione, dove si starebbe pensando ad alcune novità nella collocazione dei prossimi progetti. libero.it scrive