Isola dei Famosi debutta in anticipo | la data e chi conduce

L’Isola dei Famosi potrebbe tornare prima del solito. Negli ultimi anni il reality è andato in onda tra fine primavera e inizio estate, ma per il 2026 la collocazione cambierebbe. A Mediaset si sta ragionando su un inizio invernale e la rotazione dei reality includerebbe anche il GF Vip, che arriverebbe dopo il Festival di Sanremo. Sulla conduzione, tutto porta a un nome. Ecco cosa sappiamo su data, palinsesto e motivazioni di questa scelta. Isola dei Famosi, la novità principale: partenza a inizio anno. La prima grande novità riguarda il calendario. L’Isola dei Famosi non attenderebbe più la bella stagione: la messa in onda sarebbe prevista nei primi mesi del 2026, con una finestra che guarda a gennaio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

