Irregolarità nella gestione della sicurezza sul lavoro | sospesa l' attività di una ditta

Nell’ambito di una campagna di controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Val di Cecina, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno effettuato una serie di verifiche presso un’impresa attiva nel settore della realizzazione di opere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

