Irpinia Express fa tappa a Conza della Campania | un viaggio tra storia e paesaggi d’autunno
Domenica prossima torna l’appuntamento con Irpinia Express, il treno storico che accompagna i viaggiatori alla scoperta dei borghi e dei tesori nascosti dell’Irpinia. Questa settimana il convoglio partirà alle ore 10:00 dalla stazione di Avellino per raggiungere Conza della Campania, con arrivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
