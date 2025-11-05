Irene Pivetti | Il Sostegno Incondizionato della Sorella Veronica nei Momenti Difficili

Un viaggio ispiratore nella vita di Irene Pivetti, accompagnato dal prezioso sostegno della sorella Veronica durante le sfide e le avversità.

Irene Pivetti: “Sono finita in un tritacarne, non avevo più soldi per mangiare” - Irene Pivetti dovrà affrontare un nuovo processo sulla compravendita di mascherina dalla Cina in epoca Covid che si aggiunge alla condanna in primo grado a quattro anni di carcere per evasione fiscale ... huffingtonpost.it scrive

Irene Pivetti: «Mi preparo al carcere e mi affido a Dio. Per mangiare ho preso i pacchi dalla San Vincenzo, dopo la condanna ho perso tutto» - Nel 2024 è stata condannata in primo grado a quattro anni di carcere per evasione fiscale e autoriciclaggio e dovrà rispondere in un nuovo processo anche sulla compravendita di mascherine dalla Cina ... Scrive milano.corriere.it

Irene Pivetti: “Non avevo più soldi, mi vendevo tutto. Ho fatto le pulizie e andavo alla mensa dei poveri. Mi preparo al carcere” - Milano – La più giovane presidente della Camera dei Deputati nella storia d’Italia – era il 15 aprile 1994, la prima stagione post Tangentopoli, aveva 31 anni – ha fatto la donna delle pulizie e ha ... Da ilgiorno.it